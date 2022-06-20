Какое место заняла Новосибирская область в рейтинге благополучных регионов?

В России составили рейтинг социального благополучия регионов — в него вошли 35 субъектов федерации. Исследование провел Фонд развития гражданского общества, основываясь на данных Росстата по итогам первого квартала 2022 года.

При формировании рейтинга рассчитывался средний индекс социального благополучия всех регионов — это соотношение средней зарплаты к стоимости потребительской корзины. Иными словами, чем больше необходимых продуктов можно купить на среднюю зарплату в регионе, тем выше его позиция в рейтинге.

В лидерах списка — Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Москва, Магаданская область, Чукотский автономный округ и Сахалинская область, где индекс социального благополучия варьируется от 3,97 до 5,04. А в последнюю пятерку вошли Новосибирская область (31-е место), Новгородская, Омская, Тульская и Астраханская области (35-е место) с индексом от 2,31 до 2,24.Так, в Новосибирской области средняя зарплата на март-2022 составила 40 966 рублей. А стоимость потребительской корзины — 17 816,6 рублей. Для сравнения, в предыдущем квартале регион занял 24 место.

Что касается других регионов СФО, места распределились следующим образом: Красноярский край на 10-м, следом идет Иркутская область, Кемеровская область расположилась на 13-м, Омская область — на 33-м.