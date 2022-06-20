В Новосибирской области зафиксировано землетрясение в три балла

Землетрясение силой 3 балла произошло в Новосибирской области 19 июня. Эпицентр находился в четырех километрах от населенного пункта Усть-Чем Искитимского района и в 41 километре от областной столицы.

Как пояснили в Алтае-Саянском филиале геофизической службы РАН, землятресение случилось в районе добычи угля под Искитимом. Магнитуда – 3, интенсивность сотрясений в эпицентре – 3.4 по оценке MSK64.

Отметим, что ранее в районе села Усть-Чем подземные толчки происходили неоднократно.