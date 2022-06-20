Трамвайную линию до Южно-Чемского жилмассива планируют построить в Новосибирске

Новосибирские депутаты выступили с предложением о строительстве трамвайной линии до Южно-Чемского жилмассива. Вопрос обсуждался на заседании городской комиссии совета депутатов.

Заместитель председателя постоянной комиссии совета депутатов города Новосибирска по контролю за исполнением полномочий по решению вопросов местного значения, депутат Дмитрий Колпаков отметил плохую транспортную доступность Кировского района. В час пик там фиксируются серьезные пробки. По данным депутата, прирост жилмассива составил за последние годы 80 тысяч человек, а строительство жилых домов продолжается.

Депутаты рекомендовали департаменту транспорта мэрии Новосибирска до конца текущего года разработать техническое задание на продление трамвайной линии до Южно-Чемского жилмассива. Деньги народные избранники намерены просить в региональном бюджете.