В новосибирском правительстве подписали «дорожные карты» развития инфраструктуры для молодежи

«В соответствии с Федеральным законом «О молодежной политике в Российской Федерации» органы государственной власти субъектов и органы местного самоуправления наделены соответствующими полномочиями в сфере молодежной политики – для их реализации необходима инфраструктура, наполненная актуальным содержанием, соответствующим задачам государственной молодежной политики и потребностям самой молодежи. Необходимость развития инфраструктуры для подростков и молодежи заложена в решении совета по молодежной политике при правительстве Новосибирской области от 10 декабря 2021 года, а также в поручении губернатора Новосибирской области. Подписание «дорожных карт» станет важным совместным шагом для развития молодежной политики в крупных городских агломерациях Новосибирской области», – подчеркнул Сергей Нелюбов.

Реализация «дорожных карт» обеспечит максимальную шаговую доступность для молодых жителей крупных городов к разнообразным формам досуга и развития, предоставляемым в сфере молодежной политики. Еще одной целью реализации является перепрофилирование существующей инфраструктуры под запросы целевой аудитории. В основу дорожных карт заложены наработки федерального стандарта учреждения сферы молодежной политики, разрабатываемого в настоящее время Росмолодежью.