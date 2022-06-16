Накануне стало известно о планах шведской компании IKEA по сокращению масштаба своего бизнеса в России. Эту тему прокомментировал Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе пресс-конференции 16 июня.

«Не отношу себя к постоянным посетителям. Я не ходил в IKEA как на экскурсию. У меня были рабочие поездки туда в свое время. Приняли решение уйти — ну пусть уходят. У нас появились другие сети, которые, думаю, заместят на рынке эту компанию, конечно, популярную в свое время, но сегодня появляются новые бренды. Время не стоит на месте. Новосибирск очень привлекателен для крупных торговых сетей. В том числе в этом сегменте», — отметил градоначальник.

Магазин IKEA в Новосибирске работал с 2007 года. 4 марта 2022 года магазин, как и другие торговые точки в России, были закрыты по решению владельца. Теперь же шведы заявляют о сворачивании деятельности в нашей стране.

«За последние несколько месяцев ситуация с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру сильно ухудшилась. Ввиду этого мы не видим возможности возобновить продажи в обозримом будущем, — сообщили в IKEA. — Как следствие, Группа компаний Интер IKEA и Группа компаний Ингка приняли решение сократить масштаб бизнеса в России». Речь идет о сокращении сотрудников и планах по продаже производственных мощностей (у IKEA в России четыре завода).

Фото: 2ГИС