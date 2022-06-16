Стартовала регистрация участников на форум «Технопром-2022»

Открыта регистрация участников и представителей средств массовой информации на IX Международный форум технологического развития «Технопром», который пройдет в Новосибирской области 23-26 августа 2022 года.

Международный форум технологического развития «Технопром-2022» пройдет в формате Российской научно-технологической недели, что позволит ему стать прорывной площадкой по внедрению новых отечественных научных разработок для решения задач импортозамещения и экономической независимости России. Соответствующее распоряжение 5 мая подписал губернатор Андрей Травников.



Как прокомментировала замгубернатора Ирина Мануйлова, проведение «Технопрома» направлено на эффективное использование научного и инновационного потенциала Новосибирской области через активное включение региона в формирование нового технологического уклада и укрепления инвестиционной привлекательности. «В этом году работа «Технопрома» направлена в сугубо практическую плоскость для решения задач импортозамещения и достижения экономической независимости России. Форум станет настоящей прорывной площадкой для открытия и последующего внедрения лучших отечественных разработок в промышленность, сельское хозяйство, медицину и другие сферы. Задачи такого технологического прорыва поможет решить особый формат проведения – формат Российской научно-технологической недели. Сегодня важно показывать реальные результаты, сложившиеся в российской технологической практике, достойный ответ на западные санкции зависит от успехов в технологическом развитии по разным направлениям», – подчеркнула Ирина Мануйлова.



Организаторами форума выступают правительство РФ, правительство Новосибирской области, Министерство высшего образования и науки РФ, СО РАН. Тема форума — «Технологический суверенитет и устойчивое развитие России». Цель форума – содействие в обеспечении технологического суверенитета, устойчивого экономического и социального развития Российской Федерации за счет повышения технологической обеспеченности, развития национальной научной и промышленной инфраструктуры.



Заполнить заявку на участие и пройти аккредитацию представителям СМИ можно на официальном сайте форума «Технопром», где также представлена форма обратной связи для вопросов организаторам.

Фото: архивы пресс-служб