Новосибирская делегация начала работу на XXV Международном экономическом форуме в Петербурге

Губернатор Андрей Травников возглавил делегацию Новосибирской области, которая 15-18 июня будет работать на площадках юбилейного XXV Петербургского международного экономического форума. Среди главных задач делегации – привлечение новых инвесторов, презентация экономического потенциала нашего региона, возможностей для медицинского, образовательного туризма.

В составе делегации работают: замгубернатора Роман Теленчинов, министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников, министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь, гендиректор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов и другие официальные лица.



В этом году наш регион вновь презентует свои проекты на стенде регионов Сибирского федерального округа. Среди представленных масштабных проектов и значимых для Новосибирской области объектов – Смарт-Сити, новый аэровокзальный комплекс аэропорта Толмачёво имени А.И. Покрышкина, кампус НГУ, Биотехнопарк в наукограде Кольцово, научно-производственный кластер «Сибирский наукополис», оптово-распределительный центр РусАгроМаркет.



В дни работы форума у Андрея Травникова запланированы встречи с представителями крупного бизнеса, подписание важных для развития экономики региона соглашений. Кроме того члены делегации области планируют принять участие в ряде пленарных сессий, заседаний и круглых столов.

Фото: архивы пресс-служб