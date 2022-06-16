18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Как будет работать новосибирское метро в День города?

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

О коррективах, внесенных в график метрополитена, рассказали в пресс-центре мэрии.

В День города, 26 июня, новосибирский метрополитен изменит график своей работы. Пассажиры смогут пользоваться метро на час дольше обычного.

Об изменениях в расписании муниципального унитарного предприятия «Новосибирский метрополитен» в День города сообщили в пресс-центре городской администрации.

«По информации департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, 26 июня МУП «Новосибирский метрополитен» продляет время работы по обслуживанию пассажиров до 1 час. 00 мин. 27 июня», — сказано в сообщении.

Фото: архивы пресс-служб

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: