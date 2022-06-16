Как будет работать новосибирское метро в День города?

В День города, 26 июня, новосибирский метрополитен изменит график своей работы. Пассажиры смогут пользоваться метро на час дольше обычного.

Об изменениях в расписании муниципального унитарного предприятия «Новосибирский метрополитен» в День города сообщили в пресс-центре городской администрации.

«По информации департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, 26 июня МУП «Новосибирский метрополитен» продляет время работы по обслуживанию пассажиров до 1 час. 00 мин. 27 июня», — сказано в сообщении.

Фото: архивы пресс-служб