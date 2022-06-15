В Новосибирской области построят 14 детских садов почти на 2,5 тысячи мест

Большинство из запланированных к сдаче в 2021-2023 годах новых детских садов уже введено в Новосибирской области. О строительстве, реконструкции и вводе в эксплуатацию новых объектов в текущем году и планах на следующий год 15 июня в ходе пресс-конференции рассказал министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

Глава ведомства отметил, что доступность дошкольного образования возрастной категории от 3 до 7 лет в регионе составляет 99,7 %. За счет реализации национальных проектов «Образование», «Демография», «Жилье и городская среда», а также государственной программы Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области» в 2021-2023 годах будет введено в эксплуатацию 14 объектов дошкольного образования, при этом 10 из них на 1657 мест уже введены в эксплуатацию в 2021 году. Всего за указанный период планируется ввести 2427 новых мест в детских садах.

«В Новосибирской области работают 1023 организации, реализующие программы дошкольного образования, в том числе, 604 детских сада и 419 групп при школах. У нас сегодня почти 100-процентная обеспеченность местами в детских садах, но всегда есть вопрос удобства для родителей – часть из них ждет очереди в наиболее удобный детсад, фактическая посещаемость детьми садов за 2021/2022 учебный год в среднем составила 65-70%. До конца текущего года мы постараемся полностью удовлетворить спрос на дошкольные места для детей от 3 до 7 лет. В 2022 году планируется завершить строительство и ввести в эксплуатацию три детских сада на 450 мест, на 2023 год запланировано завершение строительства детского сада на 320 мест», – сообщил Сергей Федорчук.

Несмотря на высокие объемы строительства дошкольных учреждений последних трех лет, реализация нацпроекта «Демография» в части создания новых мест в детсадах будет продолжена – это связано с развитием новых микрорайонов, подчеркнул министр. В этой связи в адрес Министерства просвещения РФ была направлена заявка о рассмотрении возможности выделения дополнительного финансирования из федерального бюджета на строительство 34 объектов дошкольного образования на 7939 мест.

В ходе пресс-конференции отмечалось, что оснащение детских садов необходимыми для образовательного процесса средствами обучения и воспитания осуществляется в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. В рамках создания условий для обеспечения высокого уровня качества образовательной среды для педагогов реализуется комплексная программа профессионального развития по показателю «Профессиональное развитие педагогов». Системная работа в детсадах региона проводится по взаимодействию с семьей, обеспечению здоровья, безопасности и качеству услуг по присмотру и уходу.