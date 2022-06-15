Новосибирцев приглашают выбрать будущий дизайн зеленых локаций

Управление по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска приглашает горожан принять участие в опросе, который поможет в разработке дизайн-проекта благоустройства общественных территорий.

Управление приступило к разработке дизайн-проекта благоустройства общественных озелененных территорий в Ботаническом микрорайоне на улицах Дачной, Дмитрия Донского и Перевозчикова в границах между домами на ул. Дачной, 25/4, 25/3, 25/2, 29, 31 и на ул. Дмитрия Донского, 29/1, 27/1, 25, 27.

Результаты опроса помогут разработчикам проекта найти оптимальные архитектурно-планировочные решения.

Заказчик проекта – МАУ «Горзеленхоз», разработчик проекта – Центр развития городской среды (город Томск).

Опрос уже стартовал и будет проходить до 29 июня по ссылке.