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Суд запретил новосибирским кикшеринговым компаниям парковать электросамокаты у метро

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Иск был подан мэрией Новосибирска.

Арбитражный суд Новосибирской области запретил кикшеринговым компаниям Urent и Whoosh парковать электросамокаты возле метро. Об этом сообщается в карточке дела на сайте суда.

Исковое заявление подала мэрия, городская администрация потребовала запретить компаниям Urent и Whoosh оставлять самокаты на расстоянии ближе 15 метров от входов в метро. Помимо этого, размещать транспортные средства нельзя будет ближе пяти метров до пешеходных мостов.

Подобные меры объясняются заботой о местных жителях, которые имеют право на беспрепятственный доступ в метрополитен, а также на свободный проход к мостовым сооружениям, подземным пешеходным переходам.

Решение суда еще не вступило в законную силу, у кикшеринговых компаний есть несколько дней для обжалования.

Фото: архивы пресс-служб

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