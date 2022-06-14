Суд запретил новосибирским кикшеринговым компаниям парковать электросамокаты у метро

Арбитражный суд Новосибирской области запретил кикшеринговым компаниям Urent и Whoosh парковать электросамокаты возле метро. Об этом сообщается в карточке дела на сайте суда.

Исковое заявление подала мэрия, городская администрация потребовала запретить компаниям Urent и Whoosh оставлять самокаты на расстоянии ближе 15 метров от входов в метро. Помимо этого, размещать транспортные средства нельзя будет ближе пяти метров до пешеходных мостов.

Подобные меры объясняются заботой о местных жителях, которые имеют право на беспрепятственный доступ в метрополитен, а также на свободный проход к мостовым сооружениям, подземным пешеходным переходам.

Решение суда еще не вступило в законную силу, у кикшеринговых компаний есть несколько дней для обжалования.

Фото: архивы пресс-служб