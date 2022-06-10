В Новосибирске построят муниципальный приют для бездомных зверей

В Новосибирске в следующем году хотят построить муниципальный приют для бездомных собак и кошек. Там планируется разместить около 300 животных — 250 собак и 50 кошек, сообщает nsktv.ru.

Приют для бездомных животных собираются строить на территории промышленной зоны у Толмачевского шоссе Ленинского района Новосибирска.

Помимо привычных вольеров для содержания животных, в новом приюте организуют хоспис и ветеринарную клинику.

В ходе совещания комиссии по городскому хозяйства горсовета Новосибирска, к началу 2023 года будет подготовлена проектно-сметная документация по строительству приюта.