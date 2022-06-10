18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Новосибирский авиаремонтный завод разработал баллистическую вертолетную броню

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

Она защищает от попадания пуль и не боится как очень высоких температур (+50 градусов), так и низких (–50).

Илья Наймушин, РИА Новости

Новосибирский авиаремонтный завод (НАРЗ, входит в холдинг «Вертолеты России») разработал систему баллистической защиты экипажа и пассажиров вертолетов типа Ми-8АМТ и Ми-8МТВ-1.

Броневая система будет установлена на вертолетах, используемых для миротворческих миссий ООН, сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».

«В настоящее время идет производство баллистической защиты по разработанным НАРЗ лекалам», – сказано в сообщении.

Броня «работает» в различных климатических условиях в диапазоне температур от –50 до +50 градусов, устойчива к коррозии и износу. Она защищает от попадания пуль стрелкового оружия до калибра 7,62 мм.

В основе бронезащиты – негорючий композиционный материал, разработанный российскими специалистами. Она предназначена для покрытия кабины пилотов и грузового отсека. Вес брони не превышает 230 кг.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: