Анатолий Локоть рассказал, как экономические санкции отразились на жизни Новосибирска

В ходе собрании Ассоциации сибирских и дальневосточных городов в Иркутске мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал о сложностях, с которыми столкнулся муниципалитет из-за санкционного давления со стороны Запада.

Уже наметились первые значимые изменения в экономике и соцсфере. В частности, усилилась инфляция, испытывает трудности строительная отрасль, которая является локомотивом экономики Новосибирска. Рост цен на стройматериалы привел к значительному удорожанию объектов, изменились взаимоотношения банков и строительных компаний. Замедлилась реализация многих проектов, прежде всего в жилищном строительстве.

«Нельзя сказать, что санкции не сказываются на муниципалитетах – сказываются, мы все это чувствуем. Но и опыт решения некоторых проблем у нас есть, — отметил градоначальник. — Например, когда произошел скачок цен на продовольственные товары, мы стали проводить еженедельные ярмарки выходного дня, чтобы обеспечить жителей необходимыми товарами по приемлемым ценам. Мы не должны допустить снижения уровня жизни горожан, для муниципалитета это важная задача».

Приоритеты деятельности города остаются прежними. В первую очередь это обеспечение бесперебойной работы городского хозяйства, поддержка экономики, сохранение устойчивости бюджета города. Все начатые инфраструктурные объекты, реализуемые за счет бюджетных средств, муниципалитет намерен завершить в условленные сроки.

Намеченные работы по благоустройству Новосибирска выполняются в полном объеме. В частности, в этом году будет отремонтировано более 200 городских дворов, в том числе при поддержке областного и федерального бюджетов.