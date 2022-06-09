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Мэрия Новосибирска подала в суд на кикшеринговые компании

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Ответчики по иску — компании Urent и Whoosh, предоставляющие электросамокаты в аренду.

Городская администрация подала исковое заявление в арбитражный суд Новосибирской области с требованием обязать кикшеринговые компании выплатить неустойку по аренде муниципальной земли в размере 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на департамент предпринимательства мэрии Новосибирска.

Ответчиками по иску выступают компании Urent и Whoosh, электросамокаты которых припаркованы на улицах города в ожидании клиентов. Мэрия требует от предпринимателей деньги за каждый факт стоянки самокатов в неположенном месте.

«Мэрией города Новосибирска в арбитражный суд Новосибирской области поданы исковые заявления к ООО «ВУШ», ООО «Юрентбайк.ру» со следующими требованиями: запретить размещать на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности Новосибирска, пункты выдачи и приема электросамокатов (парковочные места электросамокатов) без советующих разрешений на использование земель; установить судебную неустойку в размере 100 тысяч рублей за неисполнение судебного акта», – комментируют в мэрии Новосибирска.

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