Посевная кампания-2022 в Новосибирской области закончена в рекордные сроки

По сравнению с прошлым годом посевная площадь яровых сельскохозяйственных культур в Новосибирской области увеличилась на 108 тысяч гектаров. Аграрии наращивают благодаря господдержке приобретение сельскохозяйственной техники. Посевная кампания завершена раньше намеченных сроков.

В ходе пресс-конференции 8 июня заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко доложил об успешном проведении посевной кампании.



«Все запланированные показатели посевной кампании 2022 года были достигнуты. Основным условием для достижения такого результата стала качественная подготовка, которую мы начали еще осенью 2021 года. Это и объемы поднятой зяби, и засыпка высококачественного семенного материала, и комплексная дефектовка технической составляющей. Благодаря такой работе в период сезонно-полевых работ была задействована вся техника», – подчеркнул Евгений Лещенко. Он также обратил внимание, что в этом году посевная завершена в рекордно короткие сроки.



На поддержку сельскохозяйственных предприятий для проведения весенне-полевых работ министерством сельского хозяйства региона было направлено 2,3 млрд рублей из областного бюджета – существенно больше, чем в предыдущие годы.



Как отметил господин Лещенко, увеличился и объем приобретения основных видов сельскохозяйственной техники. В 2022 году приобретено 148 тракторов, 71 зерноуборочных комбайнов и семь кормоуборочных комбайнов. «Процесс технического переоснащения не остановился и даже не замедлился. На текущую дату сельхозпредприятия приобрели 1220 единиц техники и оборудования на сумму 5,5 млрд рублей», – сказал министр.

Фото: архивы пресс-служб