В Новосибирской области построят шесть мусоросортировочных комплексов

Вопросы разработки конкурсной документации, условия заключения концессионных соглашений и параметры будущих объектов обсудили облправительстве представители областных органов исполнительной власти и профильных комитетов заксобрания Новосибирской области на совещании под руководством замгубернатора Сергея Семки.

Создание объектов в сфере обращения с отходами планируется в Каргатском, Куйбышевском, Татарском, Тогучинском районах Новосибирской области и двух приоритетных агломерационных объектов в Новосибирском районе.

Как подчеркнул вице-губернатор – все конкурсные процедуры по шести объектам будут проходить открыто, в соответствии с действующим законодательством. «В настоящее время ведется подготовка конкурсной документации, к обсуждению условий конкурсов и параметров объектов приглашены депутаты законодательного собрания Новосибирской области, по всем шести объектам получено согласование с Российским экологическим оператором», – отметил Сергей Семка.

Он также обратил внимание, что для разработки конкурсных условий за основу взят типовой проект, рекомендованный Российским экологическим оператором (ППК РЭО), кроме того будут учтены решения, которые прорабатывались для совершенствования концессии, действовавшей до ее расторжения, а также состояние земельных участков, которые определены под строительство объектов.

Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов рассказал о текущей работе по формированию технологического задания и представил планируемые параметры двух агломерационных объектов – Левобережного и Правобережного мусоросортировочных комплексов в Новосибирском районе. «На Левобережный объект планируется направить потоки ТКО, которые в настоящее время принимают полигоны: Левобережный, Колыванский, Ордынский, Коченевский. На Правобережный объект будут направлены потоки с полигона Гусинобродский», – рассказал Денис Архипов.

По данным регионального оператора, по итогам двух лет – 2020 и 2021 годов на левобережных объектах было принято 291,7 тысяч тонн ТКО в год, на Гусинобродском полигоне по итогам двух лет принималось порядка 327,6 тысяч тонн ТКО ежегодно. Таким образом, планируемая проектная мощность нового мусоросортировочного комплекса с полигоном – Левобережного объекта – будет составлять 300 тысяч тонн в год, Правобережного объекта – 330 тысяч тонн в год.

После согласования областными исполнительными органами документы будут направлены в установленном порядке на рассмотрение в законодательное собрание Новосибирской области.