У новосибирского робота Николая расширился функционал

Запись сразу к нескольким врачам в поликлинике, а также детальное распознавание фраз о дате и времени записи – новосибирский робот Николай «обучен» новым функциям. Общение жителей Новосибирской области с интеллектуальным голосовым роботом-консультантом стало еще удобнее.

Благодаря новым функциям у робота Николая появилась возможность одновременной записи к двум и более врачам (ранее после записи к каждому врачу приходилось повторно проходить процедуру идентификации, называть фамилию, имя, отчество и дату рождения). При записи можно сразу обозначить роботу желание записаться к двум и более врачам, например, сказав: «Запись к терапевту, лору и неврологу». В ответ робот будет последовательно предлагать запись к каждому из специалистов.

Другая важная доработка – более детальное распознавание фраз о дате и времени записи. Николай, помимо заданных числовых форматов, понимает такие речевые обороты, как «Завтра-послезавтра», «После обеда», «Во второй половине дня», «Ближе к вечеру» и пр. – и в зависимости от этого предлагает наиболее приемлемые варианты записи. Стоит отметить, что робот запишет на нужное время только при наличии свободных слотов.

Кроме того, Николай «научился» отличать ситуации, когда необходимо записать другого человека. В частности, робот распознает фразы «Мне надо еще записать ребенка», «Хочу также записать родственника» и т.д.

Доработка и совершенствование сценариев и возможностей распознавания речи робота Николая продолжается.

Напомним, что с помощью робота Николая можно записаться к врачу или на вакцинацию, вызвать врача на дом, получить консультацию или отменить запись. Робот отвечает на звонки по номеру 122, а также общается с помощью чат-бота «Мое здоровье НСО». С начала 2022 года с помощью голосового общения Николай вызвал врача на дом для 91 145 пациентов, записал на прием 103 024 пациента. С помощью чат-бота врача вызвали более восьми тысяч пациентов, более десяти тысяч – записались на прием.

Фото: архивы пресс-служб