Какая программа запланирована в Новосибирской области на День России?

Программа празднования Дня России в Новосибирской области подготовлена при содействии региональных властей. О ней рассказали замминистра региональной политики Светлана Шибаева и исполняющий обязанности министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков.

«Ко Дню России, 12 июня, в регионе запланированы просветительские акции, концертные программы, мероприятия спортивной направленности», – отметила госпожа Шибаева.

Основные мероприятия состоятся на Михайловской набережной в Новосибирске.

Как сообщил Юрий Зимняков, одним из ключевых событий станет международный военно-исторический фестиваль «Сибирский огонь», который пройдет в этом году в десятый раз и впервые с начала пандемии будет доступен для зрителей. Фестиваль посвящен Дню России, 85-летию Новосибирской области и празднованию 350-летия со дня рождения Петра I. Местом его проведения станет деревня Большой Оеш в Колыванском районе. Фестиваль проводится при поддержке правительства региона.

Специальную выставочную программу ко Дню России подготовили учреждения культуры региона: в районах области запланировано около 20 выставок, посвященных истории государства.

С подробной программой мероприятий можно ознакомиться на сайте министерства культуры Новосибирской области.