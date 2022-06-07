На Троицу до новосибирских кладбищ будет курсировать дополнительный транспорт

Мэрия Новосибирска организует в родительскую субботу (11 июня) и в праздник Троицы (12 июня) дополнительные рейсы.

Как сообщили в пресс-центре городской администрации, с площади Калинина до Заельцовского кладбища запустят автобус. Его можно узнать по информационным трафаретам. А от остановки «Магазин „Золотая Нива“» до Гусинобродского кладбища будет ходить маршрутка.

Кроме того, запланирован стопроцентный выпуск подвижного состава обеспечат на маршрутах, проходящих вблизи новосибирских кладбищ. Чаще будут курсировать троллейбусы №2 и 26, автобусы №23, 36, 50, 54, 54к, 68, 77л, 9, 15, 27, 46, 53, 64 и 73. Также повысят интенсивность движения маршрутные такси №30, 30а и 73.