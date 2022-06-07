Новый ЛДС на левом берегу будет сдан на месяц позже

7 июня заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин проверил готовность строящийся ледовой арены в Новосибирске. Директор по строительству подрядной организации ООО «ЭлинАльфа» Денис Синюк сообщил Демешину, что объект будет сдан позже намеченных планов — к 1 ноября текущего года.

«У нас произошли «сдвижки», связанные с невозможностью поставки оборудования, конкретно трансформаторной подстанции. Произошли изменения в решении, перешли на отечественное оборудование. Только в сентябре оборудование будет здесь, на месте», — сказал Денис Синюк.

Новый ЛДС должен был стать площадкой для проведения игр МЧМ-2023, но в феврале текущего года Международная федерация хоккея (IIHF) лишила Россию права проведения чемпионата мира из-за ситуации на Украине. Данное решение, по заявлению властей, не должно было сказаться на строительстве арены, объект планировалось достроить до 1 октября.

Фото: архивы пресс-служб