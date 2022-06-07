1,4 млрд рублей уйдет на достройку трех корпусов новосибирского «Вектора»

Научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске объявил аукцион на достройку трех корпусов в рабочем поселке Кольцово. Начальная цена контракта составляет 1,43 млрд рублей, об этом сообщается в документации на сайте госзакупок.

Как сказано в документах, подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, провести подготовку проектной документации, а также выполнить строительно-монтажные работы.

Ожидается, что работы будут полностью завершены спустя пять лет, в декабре декабря 2027 года.

Подать заявку на участие можно до 20 июня, аукцион состоится 21 июня.