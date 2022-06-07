Движение большегрузов ограничат в Новосибирской области до конца лета

Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области (ТУАД) в соответствии с приказом регионального минтранса вводит летнее ограничение движения большегрузов.

Временное ограничение движения для транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов по дорогам Новосибирской области регионального и муниципального значения с асфальтобетонным покрытием, будет действовать при значениях дневной температуры воздуха выше 32 градусов с 15 июня по 31 августа.

ТУАД сообщает, что в указанный период с 22:00 до 10:00 проезд транспорта с допустимыми осевыми нагрузками будет разрешен.