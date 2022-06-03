Когда откроется парк возле нового ЛДС в Новосибирске?

Парк «Арена» у нового ЛДС, строящегося на левом берегу Новосибирска, будет сдан позже заявленного срока, сообщил Анатолий Локоть на пресс-конференции.

«Сроки выполнения по контракту — это конец этого лета. Проект рассчитан на два года был. И в начале сентября должна быть сдача в соответствии с подписанными документами. Нет сомнений, что эти сроки будут выполнены. Безусловно, нам хотелось бы, чтобы это раньше произошло, ко Дню города», — отметил градоначальник.

Ранее компания-подрядчик «Премиумстрой» несколько раз заявляла, что планирует сдать большую часть проекта ко Дню города. По словам мэра, работа замедлилась из-за санкций.

«Санкции неизбежно сказываются, повышение цен на определенные материалы. Потребовался некий организационный промежуток, в том числе по пересчету в сторону увеличения. К Дню города на 100% сделать не удастся. Сегодня это понятно. Работы идут, в договорные сроки укладываемся», — рассказал мэр.

Фото: архивы пресс-служб