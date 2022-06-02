Количество камер на новосибирских дорогах увеличат на четверть

На дорогах Новосибирска количество комплексов фото- и видеофиксации для выявления правонарушений увеличится примерно на четверть, сообщил начальник управления ГИБДД по Новосибирской области Александр Бабенков.

«В городе расположено 83 комплекса. В этом году в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные автодороги», а также регионального проекта будут введены еще порядка 20 комплексов именно в Новосибирске для выявления и фиксации», – рассказал господин Бабенков.

Всего в нашей регионе работает 121 комплекс фото- и видеофиксации. С начала года камеры зафиксировали свыше 370 тысяч правонарушений, в том числе 685 ДТП. Из них, пишет ТАСС, 105 – с участием детей.

Фото: 2ГИС