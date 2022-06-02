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Дополнительные средства из федерального бюджета получит Новосибирская область на погашение долгов

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Об этом сообщил первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков.

Первый заместитель председателя Государственной Думы, депутат от Новосибирской области Александр Жуков сообщил о решении Комиссии Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде, касающемся нашего региона.

«Принято решение о выделении дополнительных 2 миллиарда рублей Новосибирской области, для компенсации средств, направленных на досрочное погашение в январе-феврале 2022 года долговых обязательств региона, – отметил Александр Жуков. – Таким образом область сможет направить дополнительные средства на решение социально-экономических вопросов».

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