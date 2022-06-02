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На ремонт Октябрьского моста в Новосибирске потратят более 2 миллиардов рублей

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К концу 2024 года работы по реконструкции моста должны быть завершены.

Компания «СпецТрансСтрой» отремонтирует Октябрьский мост в Новосибирске. Контракт уже заключен. Информация об этом появилась на сайте компании 1 июня. Известно, что выбор подрядчика проходил в форме закупки у единственного поставщика. Судя по информации на сайте госзакупок, ремонт моста обойдется в 2,23 млрд рублей.

«Подрядчик заменит все слои мостового полотна (асфальтобетон), перильные ограждения, мачты освещения, системы водоотвода с пролетного строения, демонтирует накладные плиты на тротуарной консоли», – рассказывают в компании.

Завершить реконструкцию моста планируют через два года – к концу 2024-го. Работы будут проходить в три этапа. Согласно графику, первый этап должны сдать до 9 декабря 2022 года, второй этап – до 8 декабря 2023 года, а третий этап – к 9 декабря 2024 года.

Отметим, что мост ввели в эксплуатацию в 1955 году, и с тех пор ни разу капитально не ремонтировали.

Фото: 2ГИС

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