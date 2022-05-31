Новосибирский роддом на базе больницы №25 закроют этим летом

Родильный дом на базе больницы №25 будет закрыт после 1 августа сообщили в пресс-службе минздрава Новосибирской области. После этого беременные женщины из Калининского района смогут обратиться в роддом Горбольницы или в перинатальный центр. Решение было принято из-за того, что в роддоме с недавнего времени начали принимать только рожениц в неосложнённой беременностью, поэтому нагрузка на медучреждение оказалась минимальной.

«За месяц работы в таком режиме стало понятно, что оставлять роддом в структуре больницы нецелесообразно. За сутки у нас сейчас принимают 2-3 родов. Роддом – буквально пустой. Оказывая медпомощь по ОМС, любая больница получает деньги от страховой компании только по факту, за каждый законченный случай. При такой минимальной загрузке платить зарплату персоналу невозможно. Поэтому было принято решение закрыть родильное отделение», – сообщил главный врач больницы №25 Сергей Астраков.

Решение главврача поддержал и региональный минздрав. Теперь беременных женщин из Калининского района будут направлять в роддом Горбольницы №1, который расположен достаточно близко. Если у роженицы появятся сложности или у малыша выявят патологию, их направят в областной перинатальный центр.

Как отметили в министерстве, врачей уже предупредили о закрытии роддома в больнице №25. У них будет возможности перейти на работу в другие больницы по их специальности.

Главврач рассказал, что планирует разметить на месте роддома отделения плановой хирургии, малоинвазивной хирургии, гинекологическое и урологическое. Поэтому в больнице по-прежнему будет работать женская консультация.