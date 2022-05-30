В новосибирских театрах и кинозалах планируют снять ограничение по количеству зрителей

Как сообщил глава управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов, в Новосибирской области заболеваемость COVID-19 планомерно снижается и уже сократилась на 15% по сравнению с результатами прошлой недели.

«На оперштабе рассматривался вопрос о поэтапном снятии ограничительных мероприятий. Отправили на рассмотрение — по снятию ограничений на количество зрителей в кинотеатрах, театрах», — отметил руководитель управления.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поддержал инициативу Александра Щербатова.