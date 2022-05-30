Уровень инфляции в Новосибирской области достиг почти 19%

Коэффициент инфляции в Новосибирской области по итогам апреля, согласно данным Центробанка, вплотную приблизился к отметке в 19%, составив 18,93% в годовом выражении. Рост цен в регионе оказался выше, чем в среднем по стране, и ниже, чем в среднем по СФО.

«На ускорение инфляции в регионе преимущественно повлиял рост издержек производителей и поставщиков, в том числе из-за нарушения производственно-логистических цепочек на фоне усиления ограничений на импорт в Россию со стороны ряда стран», — отмечает Банк России.

Регулятор обращает внимание на ускорение роста цен на кондитерские изделия, охлажденную и мороженую рыбу, говядину, мясной фарш, молоко, сыр, сливочное масло. А также кофе. В последнем случае причина — плохой урожай в основных странах-поставщиках.

При этом сообщается о расширении на региональном рынке предложения овощей, что отчасти сдерживало ускорение продовольственной инфляции в апреле. Позади остался ажиотажный спрос и продукты длительного хранения, в том числе сахар.

На непродовольственном рынке ЦБ отмечает снижение темпов роста цен — до 20,02% после 21,49% в марте. Отмечается охлаждение спроса на автомобили с пробегом, бытовую технику, компьютеры. Факторами, ускоряющими инфляцию, ЦБ называет сокращение импорта бытовой химии и косметики.

Свой вклад в рост цен внесли также сферы медицинских и туристических услуг. В апреле годовой темп прироста цен на услуги ускорился до 6,72% после 4,47% в марте.

Банк России рассчитывает на снижение инфляции в целом по стране до 5-7% в следующем году.