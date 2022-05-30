Новосибирская область взяла шефство над Беловодским районом ЛНР

30 мая о новом этапе этого сотрудничества Новосибирской области с Донбассом рассказал губернатор Андрей Травников в рамках оперативного совещания в региональном правительстве.

«В Луганске работает уже четвертая команда наших медиков, помогает коллегам из Луганской Народной Республики. В Донецкой Народной Республике находятся новосибирские гуманитарные волонтеры. На минувшей неделе федеральным оперативным штабом определен муниципалитет в Луганской Народной Республике, за которым закреплена Новосибирская область для оказания более адресной помощи и поддержки. Это – Беловодский район. Сегодня уже готовится команда для посещения этого муниципального района с целью оценки ситуации, определения первоочередных мер поддержки. В первую очередь, в команду войдут специалисты-коммунальщики, специалисты сферы социального обслуживания. Формированием команды занимается заместитель Губернатора Сергей Семка.

С учетом того, что Беловодский район – очень сильный сельскохозяйственный муниципалитет, поручаю заместителю председателя правительства Новосибирской области – министру сельского хозяйства Евгению Лещенко назначить своих представителей. Надо определить, требуется ли содействие для обеспечения стабильной работы сельского хозяйства в районе. Для ЛНР в этом году это крайне важно. Может быть, и нам имеет смысл перенять у луганцев какой-то опыт», – отметил губернатор.

Фото: архивы пресс-служб