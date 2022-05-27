Андрей Травников: «Для нас очень важно внимание коллег из Совета Федерации»

Андрей Шевченко подчеркнул, что каждый объект, который был прописан в постановлении 2019 года, за это время был очень хорошо проработан правительством Новосибирской области. «Во многих проектах – Академгородок, медицинский кластер, кластер вокруг новой ледовой арены – заложены интересы не только Новосибирской области. Это – интересы России. На совещании мы услышали не только о заинтересованности федеральных органов власти в реализации этих объектов, но – самое главное – о готовности Новосибирской области их реализовывать. То, как власти Новосибирской области работают с инвесторами, с частным капиталом, заслуживает глубочайшего уважения. Люди видят, что деньги, которые вкладываются в объекты, действительно идут на развитие региона, и это тоже тот опыт, который интересен и важен всей России».

Андрей Травников выразил отдельную благодарность Председателю Совета Федерации ФС РФ Валентине Матвиенко и всем ее коллегам-сенаторам за поддержку развития знаковых объектов на территории региона. «Для нас очень важно внимание коллег из Совета Федерации к нашему региону и содействие в решении проблем его социально-экономического развития. За 2,5 года, которые прошли с момента принятия постановления Совета Федерации «О государственной поддержке социально-экономического развития Новосибирской области», сделано очень многое по каждому пункту этого документа. В первую очередь, благодаря деятельному участию сенаторов в решении поставленных задач.

Реализация проекта строительства кампуса мирового уровня НГУ идет полным ходом. Напомню, что этот проект предусматривает создание 6 инфраструктурных объектов: комплекса общежитий на 690 мест, корпуса поточных аудиторий со Студенческим проектным центром и научной библиотекой, учебного корпуса и досугового центра СУНЦ НГУ, Учебно-научного центра Института медицины и психологии Владимира Зельмана и Научно-исследовательского центра. Сегодня уже начаты работы по первому этапу (за счет благотворителя идет строительство общежитий, также будут возведены объекты для СУНЦ НГУ), в декабре прошлого года в федеральную адресную инвестиционную программу включены три объекта второй очереди – корпус поточных аудиторий университета, учебно-научный центр института Зельмана и Научно-исследовательский центр. И в марте этого года Правительство России выпустило распоряжение о выделении бюджетных инвестиций на строительство объектов второй очереди.