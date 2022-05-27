Андрей Травников: «Для нас очень важно внимание коллег из Совета Федерации»

Губернатор поблагодарил сенаторов РФ за содействие в решении проблем социально-экономического развития Новосибирской области.
В правительстве Новосибирской области состоялось совещание о реализации постановления Совета Федерации ФС РФ от 23 декабря 2019 года «О государственной поддержке социально-экономического развития Новосибирской области».
Губернатору Андрею Травникову, председателю Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрею Шевченко и остальным участникам доложили о строительстве объектов кампуса НГУ, постройке детского корпуса на 254 койко-места на территории Государственной Новосибирской областной клинической больницы, о реконструкции международного аэропорта Толмачево имени А.И. Покрышкина, о реконструкции участка трассы Омск-Новосибирск автодороги федерального значения Р-254 «Иртыш», о реализации мероприятий по строительству и реконструкции берегоукрепительных сооружений и дамб, о комплексной реновации территории военного городка №17 в Октябрьском районе Новосибирска.
В совещании приняли участие заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Кресс, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Владимир Городецкий, Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив, члены правительства Новосибирской области, руководители муниципалитетов, а в режиме ВКС – члены федеральных органов исполнительной власти.
Андрей Шевченко подчеркнул, что каждый объект, который был прописан в постановлении 2019 года, за это время был очень хорошо проработан правительством Новосибирской области. «Во многих проектах – Академгородок, медицинский кластер, кластер вокруг новой ледовой арены – заложены интересы не только Новосибирской области. Это – интересы России. На совещании мы услышали не только о заинтересованности федеральных органов власти в реализации этих объектов, но – самое главное – о готовности Новосибирской области их реализовывать. То, как власти Новосибирской области работают с инвесторами, с частным капиталом, заслуживает глубочайшего уважения. Люди видят, что деньги, которые вкладываются в объекты, действительно идут на развитие региона, и это тоже тот опыт, который интересен и важен всей России».
Андрей Травников выразил отдельную благодарность Председателю Совета Федерации ФС РФ Валентине Матвиенко и всем ее коллегам-сенаторам за поддержку развития знаковых объектов на территории региона. «Для нас очень важно внимание коллег из Совета Федерации к нашему региону и содействие в решении проблем его социально-экономического развития. За 2,5 года, которые прошли с момента принятия постановления Совета Федерации «О государственной поддержке социально-экономического развития Новосибирской области», сделано очень многое по каждому пункту этого документа. В первую очередь, благодаря деятельному участию сенаторов в решении поставленных задач.
Реализация проекта строительства кампуса мирового уровня НГУ идет полным ходом. Напомню, что этот проект предусматривает создание 6 инфраструктурных объектов: комплекса общежитий на 690 мест, корпуса поточных аудиторий со Студенческим проектным центром и научной библиотекой, учебного корпуса и досугового центра СУНЦ НГУ, Учебно-научного центра Института медицины и психологии Владимира Зельмана и Научно-исследовательского центра. Сегодня уже начаты работы по первому этапу (за счет благотворителя идет строительство общежитий, также будут возведены объекты для СУНЦ НГУ), в декабре прошлого года в федеральную адресную инвестиционную программу включены три объекта второй очереди – корпус поточных аудиторий университета, учебно-научный центр института Зельмана и Научно-исследовательский центр. И в марте этого года Правительство России выпустило распоряжение о выделении бюджетных инвестиций на строительство объектов второй очереди.
Хорошими темпами идет реконструкция международного аэропорта Толмачево. Проектно-сметная документация второй очереди реконструкции, которая включает в себя строительство новой взлетно-посадочной полосы, разработана и находится в Главгосэкспертизе. Наш проект включен в перечень крупнейших проектов в сфере транспорта.
На территории Государственной Новосибирской областной клинической больницы, по сути, формируется мощный кластер детской медицины. Напомню, и здесь была решающая роль Валентины Матвиенко, державшей на контроле завершение строительства некогда проблемного объекта – Перинатального центра. Пандемия скорректировала наши планы, мы выдвинули вперед строительство инфекционной больницы, но возведение детского корпуса ГНОКБ для нас также в приоритете. В кратчайшие сроки мы будем заявляться на выделение финансирования на объект уже в 2024 году», – заявил Андрей Травников.
Виктор Кресс отметил важность развития наукоградов как для науки и образования, так и для экономики России, и призвал Новосибирскую и Томскую области объединять усилия в этом направлении. «Наукограды дают серьезную отдачу в бюджеты, и их поддержку надо увеличивать. Именно наукограды позволят решить задачи импортозамещения и многие другие».
Фото: архивы пресс-служб
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