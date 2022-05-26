1 июня в Новосибирске появится памятник трамваю №13

Мэр Анатолий Локоть рассказал, когда в Новосибирске установят памятник трамваю №13. Его разместят в сквере за Театром оперы и балета.

Памятник представляет из собой постамент с настоящим трамвайным вагоном, снятым с линии. Установку новой достопримечательности приурочат к 1 июня — Дню защиты детей и первому дню лету. Глава города считает, что он вызовет интерес не только у горожан, но и у туристов.

«У него легендарный номер и наиболее протяженный маршрут, который сегодня является действующим, — отметил мэр во время пресс-конференции 26 мая. — За годы часть маршрутов просто исчезла, часть настолько изменилась, что даже перешла на другой берег. Маршрут №13 как был на правом берегу, так и остается. Он связан с оперным театром и многими памятными местами в городе».

Фото: 2ГИС