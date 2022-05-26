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Для нового ЛДС в Новосибирске купят тренажеры на 27,5 миллионов

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Спортивный инвентарь должны привезти до конца ноября.

Для строящийся Ледовой арены в Новосибирске закупят тренажеры на 27,5 млн рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Информация о проведении аукциона была опубликована 24 мая, заявки принимаются до 1 июня. Заказчиком выступает ГАУ НСО «Арена». Максимальная цена контракта — 27 538 463 рублей. Поставить новый инвентарь для ЛДС нужно до 28 ноября 2022 года.

Закупить планируется велотренажеры, гантели, олимпийские диски, грифы, скамьи, машины Смита, тренажеры для мышц спины, блочные тренажеры и другой спортивный инвентарь.

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