Водолазы обследуют дно новосибирских пляжей к купальному сезону

Водолазы МАСС начали обследовать дно новосибирских пляжей в рамках подготовки к купальному сезону. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города 25 мая.

«В этом году пляж «Бугринская роща» первый, на котором проводится водолазное обследование дна, дальше по плану – обследование всех пляжей на водохранилище. На этом пляже уровень воды позволяет проводить водолазные обследования, но на водохранилище воды пока еще мало. Сейчас работники пляжей убирают вручную дно. После прихода воды водолазы обследуют дно на предмет крупногабаритного мусора, который она принесет», – отметил замначальника МАСС Алексей Шилов.

Обследование дна необходимо для того, чтобы исключить травматизм отдыхающих на воде. При этом среди находок в основном топляк, бочки или покрышки, а также бутылки или битое стекло.

«При обнаружении, если есть возможность, водолаз их сразу убирает. Если нет, то мы обозначаем место и потом очищаем либо с привлечением техники, либо другими способами», – объяснил господин Шилов.

Напомним, что в этом году планируется открыть шесть пляжей: в нижнем бьефе на реке Оби – пляж «Бугринская роща» и пять пляжей на Обском водохранилище – «Детский», «Галечный», «Каменный», «Бумеранг» и «Звезда».