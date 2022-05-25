В Новосибирске для электросамокатов выделили более 100 парковок

В нашем городе появится более 100 согласованных парковок для электросамокатов. Разрешение для парковочных мест выдала мэрия, об этом сообщили в телеграм-канале городской администрации.

«Стоимость парковки для самокатов на муниципальной земле составляет 190 рублей за квадратный метр в месяц, при этом на конец апреля соглашения были заключены только с компанией Whoosh на 28 парковочных площадок, и только в Октябрьском районе», – отметили в мэрии.

Разрешенные парковочные места уже заработали рядом с главным входом в Центральный парк, у торгового центра «Флагман», Главпочтамта и Дома Актера. Разрешения на парковку действуют с 23 мая по 30 сентября 2022 года.