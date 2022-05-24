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IT-сфере Новосибирской области предоставят новые меры поддержки

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Первые конкурсы на получение грантов для IT-отрасли начнутся в июне этого года.

На заседании штаба по обеспечению стабильного функционирования региональной экономики, которое состоялось 24 мая в правительстве Новосибирской области, были одобрены новые меры поддержки IT-отрасли региона. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале губернатора Андрея Травникова.

«На фоне беспрецедентного набора налоговых и финансовых преференций федерального уровня для этой сферы, при выработке региональных мер мы отдали приоритет подготовке кадров, поддержке талантливых преподавателей, образовательных организаций, трудоустройству специалистов, выпускников соответствующих специальностей», – отметил глава региона.

Первые конкурсы на предоставление грантов и мер поддержки начнутся уже в июне этого года.

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