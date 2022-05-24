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Новосибирский робот Николай может стать победителем всероссийской премии CIPR DIGITAL

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Проголосовать за него можно на сайте премии до 29 мая.

Новосибирская область претендует на победу в независимой деловой премии в области цифровых технологий CIPR DIGITAL. В номинации «Лучший кейс региональной цифровизации» от региона представлен проект «Цифровая платформа для Единой регистратуры 122» (робот Николай).

В премии принимают участие проекты высокотехнологичных направлений, связанные с развитием цифровой среды, прорывных и перспективных сквозных технологий, проекты, создающие благоприятные условия для возникновения новых платформ и технологий для реализации цифровой трансформации.

Голосование продлится до 29 мая. Проголосовать за робота Николая можно на сайте премии.

Для того, чтобы отдать свой голос, необходимо:

− зарегистрироваться (указать электронную почту и придумать пароль);

− пройти процедуру авторизации (на электронную почту придет код для авторизации);

− проголосовать за проект (кнопка «Оценить»).

Награждение победителей пройдет 1 июня в рамках конференции «ЦИПР» (Цифровая индустрия промышленной России) в Нижнем Новгороде.

Фото: архивы пресс-служб

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