В Новосибирске на маршрут вышли сто автобусов с кондиционерами

Сто автобусов с кондиционерами теперь ходят по новосибирским улицам. Появление такого усовершенствованного транспорта оказалось как нельзя кстати, с учетом изнуряющей летней жары в мае-2022.

Следом за этой сотней автобусов должны прийти еще пятьдесят. Они поступят летом, сообщают в мэрии Новосибирска.

Температура в общественном транспорте регулируется распоряжением Министерства транспорта России, согласно которому температура воздуха в салоне автобуса и кабине водителя не должна превышать +25 градусов.