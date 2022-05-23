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В Новосибирске на маршрут вышли сто автобусов с кондиционерами

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Еще пятьдесят таких автобусов приедут в наш город летом.

Сто автобусов с кондиционерами теперь ходят по новосибирским улицам. Появление такого усовершенствованного транспорта оказалось как нельзя кстати, с учетом изнуряющей летней жары в мае-2022.

Следом за этой сотней автобусов должны прийти еще пятьдесят. Они поступят летом, сообщают в мэрии Новосибирска.

Температура в общественном транспорте регулируется распоряжением Министерства транспорта России, согласно которому температура воздуха в салоне автобуса и кабине водителя не должна превышать +25 градусов.

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