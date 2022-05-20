За какой срок в Новосибирске планируют вывезти оставшийся мусор?

Министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области со ссылкой на министра Дениса Архипова сообщает, что адресные проблемы по вывозу крупногабаритного мусора должны решить в течение десяти дней. Отмечается, что в последнее время власти фиксируют снижение количества жалоб на вывоз мусора на горячую линию.

«Если в 20-х числах апреля мы получали сообщения о том, что проблемы на целых улицах, сейчас не больше 10 звонков по конкретным площадкам», — отметил глава ведомства.

Напомним, в конце апреля в Новосибирске ввели режим повышенной готовности из-за проблем с вывозом мусора. Сотрудники компании-перевозчика «ЭкоТранс-Н» объявили забастовку, сославшись на несоблюдение их трудовых прав и проблемы с техникой.