На улице Серебренниковской в Новосибирске появится новый ТЦ

Новый ТЦ планируют построить в Новосибирске на месте долгостроя в Центральном районе. Речь идет о заброшенном здании по адресу Серебренниковская, 37А. Владелец долгостроя — компания «Новоград» —предложил проект отклонения от предельных параметров строительства, чтобы обустроить магазины и выставочные залы. Информацию сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Изначально, по адресу Серебренниковская,37А планировали строить здание под театр Афанасьева, позже от этой идеи решили отказаться. «Новоград» построил одну часть здания, а вторая оказалась заброшена более чем на десять лет. Однако спустя несколько лед объект решили завершить

Участок, где находится недострой, является зоной делового, общественного и коммерческого назначения.

В компании предложили проект отклонения от предельных параметров строительства. Процент застройки на участке предлагают увеличить с 70 до 80%, а количество мест для парковки сократить до нуля.

Обсуждение проекта будет проходить до 16 июня 2022 года. На сайте «Электронная демократия Новосибирской области» с 27 мая по 5 июня можно высказать свое мнение по поводу проекта.