Ждать ли новосибирцам нашествия мошек в этом году?

Первые мошки в Новосибирской области начнут появляться после 20-х чисел мая. Как много их будет в этом году, и в какие периоды ждать увеличения численности этих кровососущих, рассказала «АиФ-Новосибирск» кандидат экологических наук, старший научный сотрудник лаборатории экологии беспозвоночных животных Института систематики и экологии животных Людмила Петрожицкая.

«В этом году мошки пока не испытывают особых стрессовых ситуаций, поскольку возвратных холодов не было, резких перепадов температур ночью до больших минусов тоже не было. Эти насекомые будут развиваться в свои сроки – с третьей декады мая начнется медленное их отрождение из малых речек и ручьев», — отметила эксперт.

Людмила Петрожицкая объяснила, что в первую очередь на этот вид влияет температура воздуха, а также прогрев временных и постоянных водотоков – ручьев, речек и большой реки Обь. Поскольку мошки развиваются только в текучих водах, временные водоёмы для них не значимы, в отличие от комаров.

«С первой по третью декаду июня будет нарастать численность из среднеразмерных рек, таких как Иня и Бердь. Это первое, весенне-летнее поколение мошек. Их количество невелико, но видовой состав более разнообразный, чем в июле. В третьей декаде июня – первой декаде июля начнётся массовое отрождение мошек Simulium maculatum в реке Обь. Это как раз самый злостный кровосос всей Западной Сибири, особенно на территориях, прилежащих к реке Обь. Самкам нужна кровь, чтобы они отложили яйца и обеспечили следующие поколения», — рассказала госпожа Петрожицкая.

По ее словам, в этом году пока нет и не предвидится новых и необычных факторов, которые могли бы повлиять на численность мошек. В конце июня большого паводкового периода гидрологи не обещают, так как запасы снега на Алтае тоже были невысокими. Эти обстоятельства отрицательно сказываются на развитии личинок Simulium maculatum.

«Численность мошек будет среднестатистической – в районе 60 экземпляров за учет сачком, что является невысоким показателем, — подчеркнула ученая. — В 20-х числах июля их количество будет снижаться, а в августе появится второе поколение, летняя генерация видов, развивающихся в Берди, Ине и других малых реках. Но их численность значительно ниже по сравнению с теми, которые отрождаются из реки Обь».