Шоколад, свекла и зубная паста — какие товары больше всего подорожали в новосибирских магазинах?

В апреле этого года по сравнению с мартом цены в новосибирских магазинах выросли на 1,5%, сообщает Новосибирскстат.

Среди продовольственных товаров наибольшее повышение цен произошло в группе кондитерских изделий. На 10,1–12,3% выросли цены на жевательную резинку, печенье, кексы, рулеты и шоколадные конфеты.

В разделе «рыбопродукты» на 8,5% подорожали соленые и копченые деликатесные продукты, мороженые кальмары выросли в цене на на 8,4%. Разделанная рыба (кроме лососевых пород) — на 8,3%.

Самый значительный рост цен среди плодоовощной продукции зафиксирован на свеклу — 36,6%, морковь — 20%, репчатый лук – на 18,9%, яблоки — на 10,6%. Менее чем на 10% подорожали замороженные ягоды и картофель.

Кроме того выросли цены на хлопья из злаков на 17,4%, маргарин — на 15,5%, варенье, джем, повидло — на 15,4%, зеленый чай — на 11,5%, натуральный кофе — на 11,3%, овощные консервы – на 11,1%, сливочное мороженое — на 10,8%.

В парфюмерно-косметических товарах и моющих и чистящих средствах выросли цены на зубную пасту — на 15,1%, дезинфицирующее средство для поверхностей — на 13,7%, шампунь — на 12,5%, тушь для ресниц — на 10,8%, твердое и жидкое туалетное мыло — на 10,8% и 9,8% соответственно.