В этом году в Новосибирской области посадят больше картофеля и капусты

Сельхозпредприятия региона увеличат в текущем году посевные площади овощей «борщевого набора» и картофеля. О планах по развитию овощеводства в регионе рассказал зампредседателя правительства – министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко в ходе пресс-тура в овощеводческое хозяйство «Дары Ордынска».

В настоящее время сельхозпредприятиями области уже посеяно 217 гектаров овощей – это 28% от плана, и посажено более 2 тысяч га картофеля – эта культура размещена на 80% отведенных под нее площадей.