В этом году в Новосибирской области посадят больше картофеля и капусты

На данный момент посажено более 2 тысяч гектаров картофеля.
Сельхозпредприятия региона увеличат в текущем году посевные площади овощей «борщевого набора» и картофеля. О планах по развитию овощеводства в регионе рассказал зампредседателя правительства – министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко в ходе пресс-тура в овощеводческое хозяйство «Дары Ордынска».
В настоящее время сельхозпредприятиями области уже посеяно 217 гектаров овощей – это 28% от плана, и посажено более 2 тысяч га картофеля – эта культура размещена на 80% отведенных под нее площадей.
Планы у овощеводов региона на новый сельхозсезон, по оценке зампреда правительства региона, весьма позитивные. «Посевные площади овощей открытого грунта в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах увеличатся в этом году сразу на 23% и составят 900 гектаров. Посевные площади картофеля тоже возрастут, хоть и немного меньше – на 8%, до 3,2 тысяч га», – рассказал Евгений Лещенко.
Вместе с тем, по его словам, площади овощей и картофеля в личных хозяйствах граждан на протяжении ряда лет снижаются. В результате, несмотря на увеличение посевных площадей в сельхозпредприятиях, самообеспеченность региона овощами «борщевого набора» пока остается низкой. Так, в 2021 году в Новосибирской области всеми категориями хозяйств произведено 162 тысячи тонн овощей и 292 тысячи тонн картофеля. Самообеспеченность региона овощами составила 52%, картофелем – 81%. Недостающие объемы продуктов «борщевого набора» в область по-прежнему ввозятся из других субъектов РФ и ближнего зарубежья.
«Развивать собственное овощеводство – сейчас, пожалуй, самая приоритетная задача для АПК нашего региона. Безусловно, овощеводы, как и другие сельхозтоваропроизводители, пользуются действующей федеральной и региональной господдержкой, но для более активного развития этого сектора в регионе необходимо принимать дополнительные меры. Ведь помимо прочего, для создания овощеводческих хозяйств требуются серьезные инвестиции в строительство овощехранилищ, устройство оросительных систем. Поэтому региональные власти власти приступили к формированию программы государственной поддержки овощеводства открытого грунта в Новосибирской области», – отметил Евгений Лещенко.
Кроме того, для привлечения к овощеводству представителей малых форм хозяйствования, в 2022 году изменены условия предоставления грантов для фермеров: тем, кто занимается выращиванием овощей, присваивается в конкурсе на грант больший балл.
Хозяйство «Дары Ордынска», которое посетили в рамках пресс-тура, пример того, как овощеводством в Сибири можно заниматься весьма успешно. Созданное в 2009 году практически «с нуля» хозяйство постепенно расширяло посевные площади, повышало урожайность, и в настоящее время является одним из крупнейших производителей овощей и картофеля в регионе. В 2022 году посевная площадь здесь составляет почти 3 тысячи гектаров. Посевы картофеля в хозяйстве увеличены на 15% – до 465 га, а посевы овощей – в «Дарах Ордынска» возделывают морковь, капусту, свеклу, редьку, лук, а в качестве эксперимента еще кабачки и тыкву – на 25%. Хозяйство активно закупает современную сельскохозяйственную технику – только за 2022 год приобретено 18 единиц, развивает оросительные системы, модернизирует складские комплексы, обеспечивает с большим запасом себя и соседних фермеров семенным картофелем и рассадой овощей.
Фото: архивы пресс-служб
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