Из-за мусорного коллапса в Новосибирске продлен режим повышенной готовности

Городские власти решили оставить в силе режим повышенной готовности, введенный в Новосибирска из-за мусорного коллапса. Такое решение было принято в ходе аппаратного совещания 17 мая.

С учетом изменений режим будет действовать до 20 мая. По словам начальника департамента энергетики и ЖКХ Дмитрия Перязева, такая мера необходима по причине истечения срока договора МУП «САХ» с «ЭкоТранс-Н» на перевозку ТКО в Октябрьском районе города.

«Договор заканчивается 22 мая. Я бы предложил немного подождать. Для того, чтобы МУП «САХ» при возникновении каких-то форс-мажорных ситуаций имело возможность зайти в Октябрьский район. Предлагаю до пятницы этот режим сохранить и в этот же день принять окончательное решение», — отметил господин Перязев.

Такое предложение поддержал Анатолий Локоть. Проблема с вывозом мусора будет считаться решенной, когда количество обращений граждан будет сведено к минимуму, сказал мэр Новосибирска.

Накануне в ЕДДС поступило 56 обращений новосибирцев с жалобами на качество вывоза ТКО. Для сравнения, в минувшее воскресенье их было 15. Рост числа замечаний связали с приходом нового перевозчика.