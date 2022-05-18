В Новосибирской области в рамках форума «Технопром» состоится фестиваль научного и индустриального кино «Кремний»

В мае в Новосибирской области стартует масштабный проект, который продлится до августа – впервые в регионе при поддержке правительства Новосибирской области состоится фестиваль научного и индустриального кино Сибири «Кремний». О насыщенной производственной, образовательной и просветительской программе фестиваля речь шла на пресс-конференции. Фестиваль станет частью деловой программы международного форума технологического развития «Технопром».

Говоря об истории создания фестиваля, замгубернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова подчеркнула, что Новосибирская область имеет большой потенциал для развития научной киноиндустрии.

«Инициатива проведения фестиваля научного кино была озвучена в минувшем году губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым по итогам международного форума технологического развития «Технопром-2021». С самого начала мы ставим цель сделать фестиваль не просто программой просмотра фильмов о науке, но и использовать его как инструмент создания производственной базы научного и индустриального кино в Сибири. Для этого у Новосибирской области есть все предпосылки: это и большой опыт популяризации науки, являющийся основой работы СО РАН, НГУ и многочисленных общественных организаций, проводящих фестивали науки, открытые научные лектории, организующих занятия с детьми и взрослыми. Также это исторически накопленная практика создания документального кино и уникальный опыт студий «Сибирь на экране», Западно-Сибирской кинохроники и специализированных редакций ГТРК-Новосибирск. Кроме того, в регионе работают кафедры и лаборатории, готовящие специалистов в области кинопроизводства. Необходимо, чтобы у всех желающих создавать научное, научно-популярное и индустриальное кино была такая возможность, поэтому фестиваль предполагает не просто просмотр готовых продуктов, но и серьезную образовательную программу», – отметила госпожа Мануйлова.



Заместитель министра культуры Новосибирской области Григорий Милогулов подчеркнул, что именно синтез культуры, науки и технологий станет точкой развития киноиндустрии нового уровня в регионе. Проект стал результатом совместной работы не только министерства культуры и министерства науки и инновационной промышленности региона, но и представителей СО РАН, Технопарка, Союза выпускников НГУ, экспертов Фонда Кино, Фонда развития регионального кинематографа и других партнеров, среди которых киностудия «Союзмультфильм», киностудия им. М. Горького, фестиваль актуального научного кино ФАНК и другие.



В рамках фестиваля запланированы лабораторные занятия для студий Сибири, площадки обмена опытом, площадки междисциплинарного взаимодействия ученых и кинематографистов, а также программа показа, которая представит работы кинематографистов и ретроспективу научного кино Сибири.



Фестиваль начнется с круглого стола, в ходе которого Научный совет определит ключевые научные направления для участников акселераторов. По окончании школы фестиваля пройдет ряд встреч на территории институтов СО РАН, где кинематографисты смогут познакомиться с работой научных лабораторий и принять участие в публичных лекториях. Акселераторы в рамках фестиваля организуют киностудии, которые работают в разных жанрах и форматах, освоить которые предстоит участникам. Дополнительную программу формируют Детская киностудия «Поиск» и группа производства купольного кино, в которую входят Ассоциация содействия развитию информационных технологий «СибАкадемСофт» и студия Большого новосибирского планетария. Акселераторы будут проходить в течение июня и июля, и завершатся полевой летней учебной science-резиденцией в новосибирском Академгородке.



Медиапродукты, созданные участниками, можно будет увидеть уже в августе – демонстрационная программа фестиваля пройдет более чем на 10 площадках региона.



Фестиваль станет частью деловой программы международного форума технологического развития «Технопром», который пройдет в Новосибирской области 23–26 августа.

Фото: архивы пресс-служб