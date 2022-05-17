Из-за полумарафона в Новосибирске перекроют ряд улиц

22 мая в Новосибирске пройдет Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ». Участники побегут от ГПНТБ по Октябрьской магистрали и улице Каменской, в связи с чем эти и многие другие улицы будут перекрыты.

В пресс-службе мэрии Новосибирска сообшили, что полумарафон будет проходить 22 мая, с 9:00 до 19:00. Кроме того, с 00:10 часов 18 мая до 9:00 23 мая будет проводиться подготовка площади Пименова. На время подготовки к полумарафону и его проведения будет прекращено движение на следующих участках автомобильных дорог:

С 6 часов 21 мая до 23 часов 22 мая:

— на участке от ул. Кирова до здания № 27, строение 2 на ул. Кирова;

22 мая с 6.00 до 19.00:

— по ул. Кирова на участке от ул. Восход до ул. Каменской;

— по ул. Сакко и Ванцетти на участке от ул. Кирова до ул. Московской;

— по ул. Шевченко на участке от ул. Кирова до ул. Московской;

— по внутриквартальному проезду на участке от ул. Кирова до здания № 3 на ул. Кирова;

— по ул. Каменской на участке от Октябрьской магистрали до ул. Орджоникидзе;

— по ул. Коммунистической на участке от ул. Каменской до ул. Семьи Шамшиных;

— по ул. Октябрьской на участке от ул. Каменской до ул. Семьи Шамшиных;

— по ул. Чаплыгина на участке от ул. Серебренниковской до здания № 119а на ул. Чаплыгина;

— по ул. Максима Горького на участке от ул. Серебренниковской до ул. Семьи Шамшиных;

— по ул. Щетинкина на участке от ул. Серебренниковской до ул. Каменской;

— по ул. Депутатской на участке от ул. Серебренниковской до ул. Семьи Шамшиных;

— по Октябрьской магистрали на участке от ул. Каменской до ул. Серебренниковской;

— на участке от Октябрьской магистрали до ул. Ипподромской вдоль здания № 4 на Октябрьской магистрали;

— по ул. Шевченко на участке от ул. Кирова до здания № 32 на ул. Кирова;

— по ул. Маковского на участке от ул. Кирова до ул. Нижегородской;

— по внутриквартальному проезду на участке от ул. Кирова до здания № 46 на ул. Кирова;

— по внутриквартальному проезду на участке от ул. Кирова до здания № 48 на ул. Кирова;

— по ул. Садовой на участке от здания № 48 на ул. Кирова до ул. Сакко и Ванцетти;

— по ул. Сакко и Ванцетти на участке от ул. Кирова до ул. Нижегородской.

Объезд будет осуществляться по автомобильным дорогам общего пользования. Кроме того, на время мероприятия будет ограничена стоянка и запрещена парковка транспорта:

С 00.10 часов 18 мая до 9 часов 23 мая — на площадке у ГПНТБ (ул. Восход, 15);

22 мая с 6.00 до 19.00:

— по ул. Кирова на участке от ул. Восход до ул. Каменской;

— по Октябрьской магистрали на участке от ул. Каменской до ул. Серебренниковской;

— по ул. Каменской на участке от Октябрьской магистрали до ул. Орджоникидзе.