Строительство «Сибирского кольцевого источника фотонов» подорожало на 10 миллиардов

Стоимость строительства установки Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП СКИФ) увеличилась с 37,1 до 47,3 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции ТАСС сообщил директор Института катализа СО РАН Валерий Бухтияров.

«По итогам заключения Главгосэкспертизы было принято положительное решение, что стоимость проекта выросла. Увеличение учитывает резкое подорожание, в том числе разного рода материалов, которые будут использоваться при строительстве ЦПК СКИФ», — отметил господин Бухтияров.

СКИФ — центр коллективного пользования, который будет включать ускорительный комплекс, экспериментальные станции и лаборатории. Центр создается по национальному проекту «Наука» с целью реализации современной отечественной сети источников синхротронного излучения нового поколения в России и является флагманом программы развития Новосибирского научного центра Академгородок 2.0.

Фото: архивы пресс-служб