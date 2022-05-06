Введут ли в Новосибирской области антиковидные меры после майских праздников?

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе пресс-конференции рассказал о готовности системы здравоохранения нашего региона к возможному росту заболеваемости коронавирусом после продолжительных майских «выходных». «Ситуация с распространением COVID-19 в Новосибирской области спокойная, случаев гриппа не фиксируется уже на протяжении нескольких недель. Конечно, мы учитываем возможное влияние длинных выходных и праздничных дней, тем не менее, жестких ограничительных мер применять не будем. Наши усилия будут сконцентрированы на максимальном использовании тех мер, которые уже есть», – подчеркнул глава региона.

При этом, по словам Андрея Травникова, региональная система здравоохранения, с учетом возможного увеличения числа пациентов, к 11 мая будет мобилизована, запасы лекарственных средств уже подготовлены, отметил губернатор. Медицинские работники пересматривают и корректируют графики дежурств.

Кроме того, среди принятых мер в данный период будет усилено тестирование пациентов на коронавирус. Посетителям поликлиник напоминают о необходимости носить маски.

Также глава региона напомнил о необходимости соблюдения масочного режима при посещении медучреждений. Согласно нормативным документам Минздрава и Роспотребнадзора, маски в больницах и поликлиниках должны носить не только врачи, но и пациенты. «Ведомственные документы обязывают при нахождении на территории медицинского учреждения носить маски. При посещении больницы или поликлиники надо учитывать это обстоятельство, персонал может потребовать маску», – сказал губернатор.

Андрей Травников отметил, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в Новосибирской области снижается на протяжении нескольких месяцев. Большинство медучреждений (в том числе те, которые на протяжении последних лет работали в режиме ковидариев) сейчас работают в обычном режиме.