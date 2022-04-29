В Родительский день на новосибирских кладбищах запустят бесплатные микроавтобусы

На кладбищах «Клещихинское», «Заельцовское», «Гусинобродское» в Новосибирске на Радоницу новосибирских будет ходить бесплатный транспорт. Об этом сообщила городская администрация.

Перевозить посетителей кладбищ будут пассажирские «Газели». Микоавтобусы будут курсировать 3 мая с 8:00 до 17:00. В департаменте инвестиций, потребрынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска уточнили, что проезд для новосибирцев на кладбищах будет бесплатным.

Охрану общественного порядка в местах большого скопления людей на территориях городских кладбищ, а также контроль безопасности дорожного движения на улицах, прилегающих к ним, обеспечат сотрудники УМВД России по Новосибирску.